Более 400 проектов инициативного бюджетирования реализуют в Подмосковье до конца года

Четыреста сорок три проекта инициативного бюджетирования реализуют в Подмосковье до конца года, сообщили в региональном парламенте. В целом в этом году в области выдвинули 509 инициатив.

Голосование за проекты проводилось на «Доброделе». Общее число голосов превысило триста тысяч. В результате были отобраны четыре с половиной сотни инициатив. Все они будут реализованы до конца года.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, проекты инициативного бюджетирования реализуют, в том числе, с учетом софинансирования из регионального бюджета. В текущем году на эти цели предусмотрели субсидию в размере 500 миллионов рублей.