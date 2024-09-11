Более 99 тысяч тонн сыра произвели в Подмосковье за семь месяцев

Девяносто девять с половиной тысяч тонн сыра произвели в Подмосковье за семь месяцев текущего года. Это примерно на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Также в регионе выросли показатели экспорта сыра в другие страны. Так, за отчетный период область отправила в Казахстан пять тысяч тонн продукции, в Узбекистан — 1,2 тысячи тонн, в Белоруссию — почти 782 тонны.

По России Подмосковье является лидером по производству сыра. На область приходится одна пятая часть от общего объема производства в России и почти 40% от общего объема производства в ЦФО.