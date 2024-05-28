Более чем до 7% увеличилась инфляция в Рязанской области

В Рязанской области более чем до 7% увеличилась инфляция. Об этом сообщает 7info со ссылкой на пресс-службу Центробанка РФ.

Уточняется, что уровень годовой инфляции в области в прошлом месяце был ниже, чем в среднем по России: 7,4% против 7,8%.

Добавляется, что рост цен связан прежде всего с возросшими издержками производителей и поставщиков. Так, кондитеры стали больше тратить на сырье, поскольку в странах-экспортерах зафиксирован неурожай какао-бобов и предложение снизилось.

Отмечается, что при этом траты операторов на закупку и обслуживание оборудования, оплату труда возросли у операторов сотовой связи, что сказалось и на росте тарифов.