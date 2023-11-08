Более чем вдвое увеличилась погрузка зерна на железной дороге в Рязанской области
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С января по октябрь текущего года погрузка зерна на станциях ОАО «РЖД» в Рязанской области увеличилась более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила около 520 тыс. тонн. Об этом сообщает 7info.
Уточняется, что самые большие объемы отправлены со станций Ряжск-1, Нижнемальцево, Кораблино и Чучково.
Добавляется, что также за прошедшие десять месяцев этого года в области отмечено увеличение погрузки лома цветных металлов, черных металлов, метизов.