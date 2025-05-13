Более чем вдвое выросла погрузка стройгрузов в Рязанской области с начала года

За первые четыре месяца текущего года погрузка строительных грузов на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области составила около 22 тыс. тонн, что более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что из них погружено около двух миллионов тонн нефти и нефтепродуктов, почти 71 тыс. тонн химикатов и соды, около 40 тыс. тонн лома черных металлов и примерно шесть тысяч тонн метизов.

Отмечается, что всего с января по апрель включительно в Рязанской области погружено более двух миллионов тонн грузов, что на треть меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ранее сообщалось, что с января по ноябрь 2024 года в Рязанской области увеличилась погрузка на железной дороге более чем на 4%.