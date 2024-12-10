В Рязанской области увеличилась погрузка на железной дороге более чем на 4%

В Рязанской области за 11 месяцев текущего года на сети ОАО «РЖД» погрузили 9,5 млн тонн, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что за указанный период погружено 8,3 млн тонн нефти и нефтепродуктов, около 640 тыс. тонн зерна, более 225 тыс. тонн химикатов и соды, около 43 тыс. тонн строительных грузов.

Отмечается, что также более 15 тыс. тонн метизов и около 2 тыс. тонн прочих продовольственных товаров было погружено с января по ноябрь этого года включительно.

Ранее сообщалось, что Тюменской области удалось повысить продолжительность жизни и добычу ископаемых.