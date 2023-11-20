Более семи миллионов рублей выделят Рязанской области на развитие сельских территорий

По словам руководителя комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрея Макарова, Рязанской области дополнительно выделят более семи миллионов рублей на развитие сельских территорий. Об этом сообщает 7info .

Он уточнил, что данные средства направят на соцвыплаты для улучшения жилищных условий.

Отмечается, что всего в текущем году региону было выделено более 900 млн рублей, что вдвое больше объема субсидий прошлого года.