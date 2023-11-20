Более семи миллионов рублей выделят Рязанской области на развитие сельских территорий
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По словам руководителя комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрея Макарова, Рязанской области дополнительно выделят более семи миллионов рублей на развитие сельских территорий. Об этом сообщает 7info.
Он уточнил, что данные средства направят на соцвыплаты для улучшения жилищных условий.
Отмечается, что всего в текущем году региону было выделено более 900 млн рублей, что вдвое больше объема субсидий прошлого года.