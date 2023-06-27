Более семнадцати миллиардов рублей налогов отчисляют резиденты индустриальных парков Подмосковья

В настоящий момент в Подмосковье открыто шестьдесят семь индустриальных парков, компании-резиденты которых ежегодно выплачивают в консолидированный бюджет региона порядка 17,1 миллиардов рублей.

Ожидается, что совокупный объем инвестиций компаний-резидентов, которые разместятся на площадках пяти парков, запущенных в этом году, может достигнуть двадцати семи с половиной миллиардов рублей.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо поддерживать уникальные импортозамещающие производства.