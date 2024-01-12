Более ста гектаров земли получило в аренду фермерское хозяйство в Павловском Посаде

Крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Добрый Фермер» предоставлено в аренду два земельных участка сельхозназначения общей площадью сто пять гектаров сроком на пять лет. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства имущественных отношений.

Отмечается, что КФХ «Добрый фермер» создано полтора года назад в с. Воскресенское. За это время появилась своя ферма из 15 коров, 100 мелкого рогатого скота — козы, бараны и 26 свиней. Так, в прошлом году собрано 670 тонн картофеля. Хозяйство снабжает им больницы и детские сады как в Павловском Посаде, так и Богородском округе.

По словам главы КФХ «Добрый фермер» Игоря Шевчука, землю планируют использовать для увеличения производства картофеля, а также для строительства сельскохозяйственный комплекс. Есть в планах обратиться за финансированием в правительство региона.