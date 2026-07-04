Два взгляда на одного мужчину: первая жена Яниса Тиммы усомнилась в словах Седоковой о насилии

По информации издания, на этой неделе Анна Седокова рассказала, что очень страдала в браке с Янисом Тиммой. Певица заявила, что баскетболист жестоко избивал ее, а также бросал нож в нее и ребенка. По словам артистки, спортсмен испытывал проблемы с агрессией, поскольку в детстве якобы видел, как отец избивал маму.

«У меня половина лица была синяя», — вспомнила Седокова.

Первая жена Яниса Тиммы ответила на заявление Седоковой. По словам Саны Оша, если бы у баскетболиста действительно были серьезные психологические травмы, они обязательно проявились бы во время их совместной жизни. При этом она призналась, что эта тема ей очень болезненна и тяжело даются любые разговоры о бывшем супруге.

«За девять лет отношений я ни разу не сталкивалась с агрессией или рукоприкладством. Думаю, если у человека есть детские травмы и проблемы с контролем агрессии, это проявится уже в первом браке», — написала в соцсети Сана Оша.

Многие пользователи поддержали бывшую жену баскетболиста. Вместе с тем, некоторые блогеры высказали мнение, что спортсмен мог страдать от депрессии. В таком состоянии контролировать эмоции сложно.

«Уверена, вы как бывшая жена многое скрываете. Если бы Янис был таким идеальным, он бы вам не изменял и не разводился. Депрессия может настигнуть человека в любом возрасте, в любом браке, это болезнь, и она не спрашивает, когда ей прийти. Седокова не из тех женщин, которые могут в такие моменты поддержать, правильно себя повести и т. д. Но и она не обязана была жить с уже больным человеком, который представлял угрозу для жизни как ее самой, так и ее детей. Так что не стоит вешать ярлыки только на женщину», — указала Анна.

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