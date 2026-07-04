Два взгляда на одного мужчину: первая жена Яниса Тиммы усомнилась в словах Седоковой о насилии
The Voice: первая жена Тиммы усомнилась в заявлениях Седоковой об агрессии
Фото: [соцсети]
Первая жена Яниса Тиммы Сана Оша прокомментировала обвинения певицы Анны Седоковой относительно насилия со стороны баскетболиста, сообщил The Voice.
По информации издания, на этой неделе Анна Седокова рассказала, что очень страдала в браке с Янисом Тиммой. Певица заявила, что баскетболист жестоко избивал ее, а также бросал нож в нее и ребенка. По словам артистки, спортсмен испытывал проблемы с агрессией, поскольку в детстве якобы видел, как отец избивал маму.
«У меня половина лица была синяя», — вспомнила Седокова.
Первая жена Яниса Тиммы ответила на заявление Седоковой. По словам Саны Оша, если бы у баскетболиста действительно были серьезные психологические травмы, они обязательно проявились бы во время их совместной жизни. При этом она призналась, что эта тема ей очень болезненна и тяжело даются любые разговоры о бывшем супруге.
«За девять лет отношений я ни разу не сталкивалась с агрессией или рукоприкладством. Думаю, если у человека есть детские травмы и проблемы с контролем агрессии, это проявится уже в первом браке», — написала в соцсети Сана Оша.
Многие пользователи поддержали бывшую жену баскетболиста. Вместе с тем, некоторые блогеры высказали мнение, что спортсмен мог страдать от депрессии. В таком состоянии контролировать эмоции сложно.
«Уверена, вы как бывшая жена многое скрываете. Если бы Янис был таким идеальным, он бы вам не изменял и не разводился. Депрессия может настигнуть человека в любом возрасте, в любом браке, это болезнь, и она не спрашивает, когда ей прийти. Седокова не из тех женщин, которые могут в такие моменты поддержать, правильно себя повести и т. д. Но и она не обязана была жить с уже больным человеком, который представлял угрозу для жизни как ее самой, так и ее детей. Так что не стоит вешать ярлыки только на женщину», — указала Анна.
Ранее сообщалось, что депутат ГД Горячева осудила отказ от принятия закона о домашнем насилии.