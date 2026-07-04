Каникулы с пользой: в школе №30 Химок наградили самых активных участников летнего лагеря

В химкинской школе №30 в четверг, 2 июля, состоялась торжественная линейка, приуроченная к завершению работы летнего пришкольного лагеря. Старт мероприятию дала директор образовательного учреждения, депутат городского совета Татьяна Кавторева, сообщила администрация городского округа.

На протяжении всей смены воспитанники лагеря — дети разных возрастов — были заняты в разнообразных активностях: работали в творческих мастерских, участвовали в спортивных состязаниях, посещали экскурсии и развивающие занятия.

На итоговой линейке юные отдыхающие получили заслуженные награды: грамоты и призы за активность, спортивные победы и творческие достижения. Специально к празднику ребята подготовили концертную программу, а кульминацией события стал массовый флешмоб, объединивший детей, педагогов и родителей.

«Лагерь "Лесная школа" стал для ребят местом, где они не только отдохнули, но и научились чему-то новому, подружились и проявили свои таланты. Закрытие смены — это не грустный день, а повод сказать спасибо педагогам и вожатым за их труд и заботу о детях», — отметила Татьяна Кавторева.

Лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев отметил важную роль школьных лагерей в период каникул. По его мнению, такие площадки позволяют организовать детский досуг с пользой и безопасно, в привычной для ребят школьной атмосфере.

Ранее сообщалось, что в Химках депутат Галина Болотова передала гуманитарную помощь для нужд СВО.