«Больничный, как зарплата». Максимальная выплата по болезни с 2026 года превысит 207 тысяч рублей в месяц

С 2026 года произойдет значительное увеличение предельной суммы пособий по временной нетрудоспособности.

Как сообщила ТАСС депутат Госдумы, член комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб, максимальная выплата по больничному листу будет превышать 207 тысяч рублей в расчете на один месяц.

В основе расчета пособий, как напомнила парламентарий, лежат два ключевых фактора: средний дневной заработок сотрудника и общая продолжительность его страхового стажа.

«Исходя из требований законодательства, минимальный больничный не может быть ниже, чем величина минимального размера оплаты труда (МРОТ)», — подчеркнула Бессараб.

Процент выплаты напрямую зависит от того, сколько лет работник трудился и перечислял страховые взносы:

При стаже от 6 месяцев до 5 лет пособие составит 60% от среднего заработка.

При стаже от 5 до 8 лет — 80%.

При страховом стаже свыше 8 лет сотрудник имеет право на выплату в размере 100% от своего среднего дохода.

Таким образом, новый максимальный лимит в 207+ тысяч рублей в месяц коснется высокооплачиваемых работников с длительным профессиональным стажем.

Ранее сообщалось о том, что с 1 января 2026 года в России страховые пенсии проиндексируют на 7,6%.