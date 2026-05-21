Цены рвут прогнозы: ОЭСР резко ухудшила ожидания по инфляции в G20

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) резко пересмотрела прогноз: в 2026 году инфляция в G20 достигнет 4%, что на целых 1,2 процентных пункта выше прежних оценок. Россиянам, привыкшим к двузначным цифрам, этот показатель может показаться скромным, но он отражает глобальный тренд. Об этом сообщает «Lenta.ru».

По данным свежего доклада ОЭСР, мировая экономика в этом году вырастет лишь на 2,9%, а в следующем — на 3%. При этом раскрутка цен ускоряется. Эксперты связывают это с сохраняющейся волатильностью на сырьевых рынках и логистическими сбоями. Однако к 2027 году ожидается снижение инфляции до 2,7% — за счет падения цен на энергоносители.

Что касается России, то прогнозы разнятся. ОЭСР предрекает инфляцию в 6,4% по итогам 2026-го и снижение до 4,5% в следующем году. При этом рост ВВП будет слабеньким — 0,6% в 2026-м и 0,8% в 2027-м. Европейская комиссия чуть оптимистичнее: 5,7% инфляции в этом году и 4,8% — в следующем.

