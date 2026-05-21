Черешня против тромбов: терапевт Чернышова назвала летние ягоды, которые разжижают кровь и спасают от инсульта

Инфаркты и инсульты часто случаются из-за слишком густой крови. Но вместо того чтобы глушить организм таблетками, можно просто налечь на сезонные ягоды. Терапевт Надежда Чернышова объяснила: черешня, смородина, клубника и малина работают как природные разжижители — без химии и побочек. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила: повышенная вязкость крови — серьезный фактор риска тромбозов, инфарктов и инсультов. Но исправлять ситуацию можно не только лекарствами. В летний сезон стоит налегать на свежие овощи, зелень и ягоды. Лидеры по полезному воздействию — черная смородина и черешня. Также в списке малина, клубника, голубика.

Чернышова подчеркнула: ягоды содержат антиоксиданты и витамины, улучшающие реологию крови. Они помогают сосудам оставаться эластичными и не дают тромбам закупоривать просвет. Но одними ягодами не ограничиться. Врач советует добавить в рацион легкоусвояемые белки: мясо птицы, рыбу, яйца, молочку. Это поддерживает нормальную работу кроветворной системы.

