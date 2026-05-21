Именно столько минут пешего шага в день защитят вас от хронической боли в спине

Регулярная ходьба может заметно снизить риск хронической боли в пояснице, пишет MindBodyGreen со ссылкой на статью Национальная медицинская библиотека США. Новое крупное исследование показало: люди, которые ходят чуть больше 100 минут в день, реже сталкиваются с длительной болью в нижней части спины.

В работе использовали данные более 11 тысяч взрослых от 20 лет и старше. В начале исследования ни у кого из них не было хронической боли в спине. Участники носили акселерометры — устройства, которые объективно фиксировали движение, продолжительность и интенсивность ходьбы.

Затем за людьми наблюдали около четырех лет. Хронической болью считали состояние, при котором поясница болела на протяжении не менее трех месяцев в течение предыдущего года.

Результат оказался простым и обнадеживающим: у тех, кто ходил 101–124 минуты в день, риск хронической боли в пояснице был на 23% ниже, чем у людей, проходивших менее 78 минут. У тех, кто ходил 125 минут и больше, снижение риска было примерно таким же — около 24%.

Интенсивность тоже имела значение, но главным фактором оказалась именно продолжительность. То есть для спины важнее не нестись спортивным шагом, а просто чаще вставать и больше двигаться в течение дня.

Эти 100 минут необязательно проходить за раз. Можно разбить их на утреннюю прогулку, короткий выход в обед, путь по делам и несколько мини-прогулок после долгого сидения. Для мира, где люди часами смотрят в экраны, это простой и доступный способ поддержать поясницу.