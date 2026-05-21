Названы нутриенты, которые улучшают настроение и снижают риск депрессии

Питание влияет не только на тело, но и на настроение, пишет MindBodyGreen со ссылкой на исследование в журнале Nutritional Psychiatry. Ученые проанализировали данные более 5000 взрослых и выяснили, что четыре питательных вещества устойчиво связаны с более низкими показателями депрессивных симптомов.

Первое — клетчатка. Более частое ее потребление связывали с меньшим риском депрессии, вероятно, через работу пищеварения и так называемую ось «кишечник — мозг». Простые источники: овсянка, гречка, фасоль, чечевица, горох, яблоки, груши, ягоды, капуста, морковь и цельнозерновой хлеб.

Второе — фолат, или витамин B9. Он участвует в процессах, связанных с выработкой серотонина, дофамина и норадреналина — веществ, важных для настроения. Его можно получить из шпината, салата, петрушки, брокколи, чечевицы, фасоли, яиц и печени.

Третье — магний. Он помогает регулировать нервную систему и реакцию на стресс. Его много в тыквенных семечках, миндале, гречке, овсянке, фасоли, темном шоколаде и цельнозерновых продуктах.

Четвертое — селен, важный антиоксидант, который также поддерживает щитовидную железу. Доступные источники — яйца, тунец, сардины, семечки подсолнуха, курица, творог и цельнозерновые крупы.

Ученые не называют эти продукты лекарством от депрессии. Но вывод приятный: обычная еда из ближайшего магазина может быть частью заботы о психике — вместе со сном, движением, общением и профессиональной помощью, если она нужна.