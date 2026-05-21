Жена Ширвиндта покинула Россию вместе с сыном

Анастасия Ширвиндт, супруга известного российского телеведущего и актера Михаила Ширвиндта, сообщила, что покинула Россию, пишет Леди.Mail. Вместе с сыном она отправилась в Испанию.

По словам Анастасии, это первый раз, когда они улетели вдвоем, причем далеко и надолго. Женщина поделилась с подписчиками своими переживаниями, связанными с этим решением.

Перед поездкой Анастасия, как она призналась, готовилась к возможным отменам и задержкам рейсов. Она накручивала себя, продумывала различные сценарии. Однако в какой-то момент она решила остановиться и перестала себя накручивать.

«Ничего нельзя проконтролировать. Предугадать. Изменить. Удержать. Кроме своего состояния», — написала женщина.

Семья Ширвиндтов, как известно, часто бывает в Испании. Эта страна уже много лет является для них привычным местом отдыха.

