Рыболовскую школу в Раменском отремонтировали уже на 80%

В Раменском уже на 80% выполнили капитальный ремонт в Рыболовской школе. О ходе работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение расположено в деревне Морозово. Его ремонтируют по госпрограмме.

На площадке трудятся 70 специалистов. Задействованы две единицы техники. Сейчас продолжаются общестроительные и отделочные работы, ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных сетей.

Завершить ремонтные работы и открыть обновленное учреждение планируется в День знаний 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября в регионе построят и отремонтируют более 50 школ.