Новую ферму по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород построят в Воскресенске. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проект реализует АО «Воскресенское» за 175 млн рублей. Разрешение на строительство объекта уже получено. Ферма будет рассчитана на 800 голов.

На ферме будут использоваться современные технологии, в том числе будут использоваться результаты геномной оценки стада и передовые методы разведения голштинской породы.

«Строительство новой фермы не только укрепит позиции Московской области как лидера в сфере молочного животноводства, но и станет примером успешного внедрения инноваций в сельском хозяйстве», — отметил глава министерства Виталий Мосин.

