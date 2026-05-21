Россия не намерена тратить ресурсы на бессмысленную гонку, но и свою безопасность не упустит. Президент Владимир Путин заявил: наша ядерная триада останется на уровне необходимой достаточности, а втягиваться в новый виток вооружений Кремль не будет. Об этом сообщает «Lenta.ru».

После совместной тренировки ядерных сил с Беларусью российский лидер подвел итоги. Путин подчеркнул, что Москва продолжит повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, но без лихорадочного наращивания арсеналов. При этом он напомнил свою прежнюю позицию: мы не намерены втягиваться в гонку.

Заявление прозвучало на фоне постоянных провокаций НАТО и попыток Запада нарастить военные мускулы у границ Союзного государства. Однако Кремль выбирает другую стратегию — не соревноваться в количествах, а делать ставку на качество и сдерживание. Ядерная триада остается гарантом суверенитета, но без вовлечения в безумную трату бюджетных средств.

