Газировка в маскировке: диетолог назвала признаки поддельного кваса

Квас — главный летний напиток россиян, но далеко не каждый может его пить, а то, что продается в магазинах, часто оказывается просто газировкой. Диетолог Ольга Редина в беседе с REGIONS объяснила, как отличить настоящий квас от подделки, кому он противопоказан и сколько можно выпить без вреда для здоровья. Секрет кроется в составе и сроке годности.

В жаркий день бутылка холодного кваса кажется спасением. Но диетологи предупреждают: к выбору напитка стоит подходить с умом. Полезные свойства есть только у натурального продукта, прошедшего брожение. Все остальное — лишь имитация.

Польза с оговорками

В настоящем квасе содержатся витамины группы B, которые поддерживают нервную систему, а также микроэлементы — магний, калий и железо. Они необходимы для работы сердца и общего тонуса. Кроме того, в процессе брожения появляются молочнокислые бактерии, полезные для микрофлоры кишечника и пищеварения.

Однако панацеей напиток не назовешь. Список противопоказаний внушителен.

Кому квас нельзя

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. При гастрите с повышенной кислотностью или язве квас может усилить изжогу.

Диабетикам. В напитке много сахара, что опасно при сахарном диабете.

Детям до трех лет. Их пищеварительная система еще не готова к продуктам брожения.

Сколько можно выпить без вреда

Даже здоровым взрослым не стоит увлекаться. Оптимальная норма — не более полулитра в день. Превышение этой дозы грозит вздутием и другими неприятными ощущениями в животе.

Как отличить настоящий квас от подделки

Эксперт выделила несколько простых правил выбора. В качественном напитке в составе должны быть только:

вода

сахар

солод (ржаной или ячменный)

дрожжи

Если на этикетке указаны консерванты, ароматизаторы или подсластители — это уже не квас, а газировка со вкусом кваса. Важный маркер — срок годности. Настоящий квас хранится мало и обычно продается охлажденным. Если на бутылке написан срок до полугода, такой продукт лучше оставить на полке.