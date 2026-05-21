Звезда «Метода» Петр Рыков впервые вышел в свет с юной возлюбленной

43-летний актер Петр Рыков, известный широкой публике по сериалам «Метод», «Содержанки», а также фильмам «Тобол» и «Союз спасения», перестал скрывать свои новые отношения, пишет Teleprogramma.org. На закрытии Забайкальского международного кинофестиваля он впервые появился на публике с 23-летней Мирославой Михайловой. Пара не стеснялась фотографов, позировала и не скрывала чувств.

Роман между ними завязался несколько месяцев назад, но до сих пор они не афишировали свои отношения. Теперь же, судя по всему, решили не прятаться.

Интересно, что на фестивале присутствовал и отец Мирославы — народный артист России Александр Михайлов. Легендарный актер, известный по фильмам «Любовь и голуби» и другим картинам, спокойно относится к ухажеру своей дочери. Он не комментирует ее выбор и не препятствует их общению.

Что известно о новой паре? Петр Рыков был женат, но в 2020 году развелся. У него есть дочь. Мирослава не имеет отношения к кинематографу. 23-летняя девушка окончила экономический факультет и работает в сфере управления бизнесом. Она ведет закрытый образ жизни и редко появляется на публике.

Разница в возрасте между возлюбленными составляет 20 лет. Это, естественно, не осталось без внимания пользователей соцсетей, которые активно обсуждают новый союз. Однако сама пара предпочитает не обращать внимания на хейтеров.

