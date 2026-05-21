Вера Брежнева показала фигуру и заставила поклонников гадать о новом мужчине

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками новым откровенным снимком, пишет «Леди.Mail». На фото, опубликованном в соцсетях, звезда запечатлена на шезлонге в черно-белом слитном купальнике с глубоким декольте.

Образ артистки дополнили солнцезащитные очки, золотые кольца, массивная цепь и браслет. Волосы Веры распущены, а макияж выполнен в нюдовых тонах. Поклонники пришли в восторг, отметив, что Вера выглядит потрясающе.

Это не единственное появление Веры, которое вызвало ажиотаж. На днях она вышла в свет на Каннском кинофестивале с обручальным кольцом на пальце. Это мгновенно породило слухи о том, что в жизни певицы появился новый мужчина.

Личная жизнь звезды всегда была в центре внимания. Вера была замужем дважды: ее первым мужем стал бизнесмен Михаил Киперман. В этом браке, который продлился с 2006 по 2012 годы, родилась дочь Сара. Старшая дочь Соня — от отношений с Виталием Войченко, но ее удочерил Михаил Киперман.

С 2015 по 2023 годы Брежнева состояла в браке с известным композитором Константином Меладзе. Общих детей у пары не было.

Ранее сообщалось, что 25-летняя София Евдокименко заставила поклонников вспомнить молодую Ротару из-за новой фотосессии.