Почему женщины сталкиваются с приступами мигрени чаще мужчин и как на это влияет эстроген?

Женщины страдают мигренями заметно чаще мужчин, и одна из причин может скрываться в гормональных колебаниях, пишет MindBodyGreen. По данным статьи, в мире с мигренью сталкиваются около 20,7% женщин против 9,7% мужчин, причем разрыв появляется не с детства, а после полового созревания.

Профессор Эндрю Чарльз из калифорнийского университета UCLA объясняет: до подросткового возраста мигрень примерно одинаково распространена у мальчиков и девочек. Но во время гормональной перестройки у девушек частота приступов резко растет. В дальнейшем мигрени часто сопровождают женщин в репродуктивные годы, а у некоторых ослабевают после менопаузы.

Невролог Фарра Хан подчеркивает: важен не только эстроген сам по себе, а сочетание эстрогена, прогестерона и их постоянные колебания. У одних женщин приступы могут быть связаны с падением эстрогена перед менструацией, у других — с его скачком перед овуляцией.

Есть и связь со стрессом. Профессор Талли Барам считает, что высокие уровни эстрогена могут делать мозг более чувствительным к стрессу, а стресс — известный триггер мигрени.

Главный совет экспертов — собирать собственные данные: записывать дни приступов, их силу, симптомы, длительность, связь с циклом, сном, нагрузкой и стрессом. При повторяющемся месячном паттерне врач может предложить краткосрочную профилактику перед менструацией или овуляцией: универсальной схемы для всех женщин здесь нет.