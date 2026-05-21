Около 10 тыс. бутылок с водой раздали пассажирам общественного транспорта в Подмосковье

В Подмосковье в жару пассажирам раздали 10 тыс. бутылок с водой
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
В Подмосковье в связи с сильной жарой пассажирам общественного транспорта бесплатно раздали около 10 тыс. бутылок с водой. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В акции участвуют перевозчики общественного транспорта, сервис такси, сотрудники компаний ЦППК и МТППК.
«До конца недели бесплатную воду можно получить на ж/д станциях, остановках и автовокзалах Мострансавто. Теперь к ней присоединился и сервис Яндекс Такси: совместно с таксопарками-партнерами он организовал выдачу бесплатной воды водителям — для них самих и для пассажиров во время поездки», — рассказали в министерстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации сферы нестационарной торговли.