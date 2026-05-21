В ДКЦ им. Л. М. Рошаля спасли подростка с куском проволоки в глазу

Специалисты ДКЦ им. Л. М. Рошаля в Красногорске спасли подростка, которому в глаз попал кусок проволоки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил несовершеннолетний с проникающим ранением глазного яблока. Выяснилось, что когда мальчик разбирал гофрированную трубу, ему в глаз отскочил кусок проволоки.

Специалисты диагностировали набухающую катаракту, из-за чего пациент полностью ослеп на правый глаз. Ребенка экстренно направили на операцию.

Мальчику имплантировали внутрь глаза искусственный хрусталик и восстановили правильную форму переднего отдела глаза. После этого лазером удалили мутную пленку, которая мешала свету проходить к сетчатке.

Операция прошла успешно и без осложнений. На следующий день зрение пациента восстановилось на 60%. Ожидается, что оно полностью восстановится. Сейчас подросток находится в офтальмологическом отделении.

