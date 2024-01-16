Больше денег, больше поддержки: выяснилось, что изменится для получателей маткапитала с февраля 2024 года

С 1 февраля 2024 года в России пройдет очередная индексация суммы сертификата на материнский (семейный) капитал. Экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Голощапова рассказала, на какую сумму смогут рассчитывать новоиспеченные родители в этом году.

Уровень инфляции

По ее информации, ежегодно маткапитал индексируется на уровень фактической инфляции. На конец 2024-го она, согласно прогнозу Минэкономразвития, составит 7,5%.

«Сейчас на первого ребенка дают 586,9 тыс. рублей. С 1 февраля это будет 631 тыс. рублей. За рождение второго малыша родители получат 834 тыс. рублей вместо прежних 775,6 тыс. рублей. Если же выплата за первенца уже осуществлялась, после рождения второго ребенка можно рассчитывать на доплату в 203 тыс. рублей, хотя раньше ее уровень составлял 188,6 тыс. рублей», — отметила Голощапова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Получат все

Эксперт напомнила, что индексация материнского капитала происходит вне зависимости от даты выдачи сертификата, данные в котором остаются прежними.

«Поэтому семьи, которые до 1 февраля 2024 года не успели полностью распорядиться положенной им суммой материнского капитала, могут претендовать уже на более высокую в денежном выражении меру социальной поддержки. Если материнский капитал уже был частично потрачен, то на 7,5% будет проиндексирован его остаток», — подытожила эксперт.

Она напомнила, что актуальную информацию о сумме неизрасходованного маткапитала всегда можно узнать родителям на портале «Госуслуги».

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