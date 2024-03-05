Больше половины стран Евросоюза заметно ухудшили свои бюджеты по итогам прошлого года

Профицита бюджета в 2023 году сумели добиться только три страны в ЕС. В то же время у большей части государств дефицит бюджета только усилился. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на статистические данные, которые выложены в открытый доступ.

Профицита удалось достичь в Ирландии, на Кипре и в Дании. Доходы превышают расходные статьи от 1% до 2,3%. В то же время 24 государства живут в долг, поскольку их доходы не успевают за расходами, причем половина из них только ухудшает свое состояние. Самое тяжелое положение у Италии, там дефицит бюджета равен 7,2% от всего внутреннего валового продукта. На втором месте антирейтинга Словакия с показателем в минус 6,5%, и на третьем Венгрия (-5,9%).

Отмечено, что примерно треть всех стран, которые входят в ЕС, живут с дефицитом бюджета, то есть не по средствам, как минимум последние 13 лет подряд. Десять государств из 27 нарастили дефициты своих бюджетов.

В то же время Еврокомиссия стремится существенно нарастить в Европе военное производство, в первую очередь интенсифицировать выпуск боеприпасов. Она также призывает все страны из этого политического объединения делать заказы друг у друга, а не за пределам ЕС.