Der Spiegel: ЕК собирается существенно нарастить свое оборонное производство

Европейская комиссия собирается значительно увеличить оборонно-промышленное производство и сподвигнуть страны-члены Европейского союза более активно закупаться у местных производителей, а не за пределами блока. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel .

Сообщается, что свои планы Еврокомиссия собирается закрепить в Европейской программе оборонных инвестиций, которую планируется представить сегодня, 5 марта. Более того, ЕК также планирует более активно «защищать компании в Евросоюзе от конкуренции» на международном рынке.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе отсутствует единое мнение о запрете на поставки газа из России.