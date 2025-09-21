Говырин объяснил лимиты и сроки налогового вычета для инвесторов

Инвесторы могут получить возврат до 88 тысяч рублей в год через инвестиционный налоговый вычет при сумме вложений 400 тысяч рублей и ставке налога 22%. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Он отметил, что индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) остается популярным инструментом как для инвестиций, так и для получения налоговых льгот. В 2025 году действуют две системы: старые ИИС, открытые до конца 2023 года, и новые ИИС-3, доступные с 2024 года. На ИИС-3 можно совмещать два вида вычетов — на взнос и на доход, но с ограничениями. Лимит базы для вычета на взнос составляет 400 тысяч рублей в год, общий для ИИС-3, долгосрочных договоров сбережений и негосударственного пенсионного обеспечения.

По словам Говырина, возврат НДФЛ с внесенных средств при ставке 13% составляет до 52 тысяч рублей, при 22% — до 88 тысяч рублей, в пределах реально уплаченного налога. Второй вариант — освобождение от налога всего инвестиционного дохода при закрытии счета после минимального срока: для ИИС-3, открытых в 2024–2026 годах, это пять лет, с постепенным увеличением до десяти лет с 2031 года. При этом вычет на доход ограничен 30 миллионами рублей на год по всем закрытым счетам.

Депутат добавил, что одновременно один человек может иметь не более трех договоров ИИС-3. Вычет на взнос прекращается с года закрытия счета. При преждевременном закрытии без перевода активов необходимо вернуть льготы и уплатить налог с пенями.

Оформить налоговый вычет можно тремя способами: через декларацию 3-НДФЛ после окончания года, через личный кабинет ФНС при получении данных от брокера или управляющей компании, либо через брокера как налогового агента — при этом для новых счетов нужна справка ФНС, подтверждающая право на льготу.

