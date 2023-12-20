Чехия и Словакия запросили у Брюсселя разрешение на продолжение поставок российской нефти

Чехия и Словакия обратились в Евросоюз за разрешением не соблюдать эмбарго на поставки российской нефти, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» глава «Транснефти» Николай Токарев.

Эти страны просто не могут существовать без российской нефти, уверен Токарев. У них нет возможности получить ее из других источников, так как Чехия и Словакия не имеют выхода к морю.

Чехия не раз заявляла о планах сократить российские поставки, однако за первые шесть месяцев 2023 года импортировала рекордное за последние десять лет количество российского топлива. По оценкам нефтяных операторов, в Чехии на российскую нефть приходится не менее двух третей от общего объема.