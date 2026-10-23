Восстановление после инъекций: адвокат рассказал о состоянии Кристы Пайк

В США Криста Пайк, выжившая после неудавшейся смертной казни путем введения инъекций, демонстрирует признаки восстановления. По данным адвоката, которые приводит TMZ, Пайк начала говорить более ясно и строить полные предложения. Напомним, осужденная за убийство 1995 года женщина пережила процедуру 30 сентября, после чего провела несколько дней в коме и перенесла тяжелые осложнения, включая пневмонию и тромбоз. В середине октября ее вернули в тюрьму для продолжения лечения. При этом врачи отмечают, что для оценки степени возможных когнитивных и психологических нарушений потребуется еще не менее месяца. Об этом сообщает TMZ.