Восстановление после инъекций: адвокат рассказал о состоянии Кристы Пайк
TMZ: выжившая после казни в США Пайк заговорила полными фразами
В США Криста Пайк, выжившая после неудавшейся смертной казни путем введения инъекций, демонстрирует признаки восстановления. По данным адвоката, которые приводит TMZ, Пайк начала говорить более ясно и строить полные предложения. Напомним, осужденная за убийство 1995 года женщина пережила процедуру 30 сентября, после чего провела несколько дней в коме и перенесла тяжелые осложнения, включая пневмонию и тромбоз. В середине октября ее вернули в тюрьму для продолжения лечения. При этом врачи отмечают, что для оценки степени возможных когнитивных и психологических нарушений потребуется еще не менее месяца. Об этом сообщает TMZ.
Подробности восстановления и контекст дела
- Состояние здоровья и реабилитация:
- Речь: улучшилась, осужденная может изъясняться полными и понятными предложениями;
- Физическая активность: состояние улучшается, Пайк может самостоятельно передвигаться на большие расстояния без посторонней помощи;
- Психический статус: врачам потребуется еще месяц или более для оценки возможных необратимых когнитивных и психологических травм.
- Хронология событий:
- 30 сентября: неудачная попытка приведения приговора в исполнение (две смертельные инъекции в штате Теннесси);
- 6 октября: Пайк пришла в сознание после комы (диагностированы тромб, пневмония, проблемы с глотанием и отеки рук);
- Спустя 10 дней: перевод из госпиталя обратно в тюремный медблок.
- Судебный фон: Криста Пайк была приговорена к высшей мере наказания за убийство девушки, совершенное в 1995 году.