Восстановление после инъекций: адвокат рассказал о состоянии Кристы Пайк

TMZ: выжившая после казни в США Пайк заговорила полными фразами

Общество

В США Криста Пайк, выжившая после неудавшейся смертной казни путем введения инъекций, демонстрирует признаки восстановления. По данным адвоката, которые приводит TMZ, Пайк начала говорить более ясно и строить полные предложения. Напомним, осужденная за убийство 1995 года женщина пережила процедуру 30 сентября, после чего провела несколько дней в коме и перенесла тяжелые осложнения, включая пневмонию и тромбоз. В середине октября ее вернули в тюрьму для продолжения лечения. При этом врачи отмечают, что для оценки степени возможных когнитивных и психологических нарушений потребуется еще не менее месяца. Об этом сообщает TMZ.

Подробности восстановления и контекст дела

  • Состояние здоровья и реабилитация:
    • Речь: улучшилась, осужденная может изъясняться полными и понятными предложениями;
    • Физическая активность: состояние улучшается, Пайк может самостоятельно передвигаться на большие расстояния без посторонней помощи;
    • Психический статус: врачам потребуется еще месяц или более для оценки возможных необратимых когнитивных и психологических травм.
  • Хронология событий:
    • 30 сентября: неудачная попытка приведения приговора в исполнение (две смертельные инъекции в штате Теннесси);
    • 6 октября: Пайк пришла в сознание после комы (диагностированы тромб, пневмония, проблемы с глотанием и отеки рук);
    • Спустя 10 дней: перевод из госпиталя обратно в тюремный медблок.
  • Судебный фон: Криста Пайк была приговорена к высшей мере наказания за убийство девушки, совершенное в 1995 году.

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