Подмосковье стало лидером по бронированию жилья на Новый год

До новогодних каникул остается более двух месяцев, однако россияне уже активно бронируют жилье на период с 31 декабря по 10 января. Согласно аналитике сервиса «Авито Путешествия», лидером по спросу на загородную недвижимость стала Московская область, где средняя стоимость суточной аренды дома составляет ₽29 тыс., а квартиры — ₽6,8 тыс. Заметным трендом сезона стал рост интереса к альтернативным направлениям для путешествий без толп туристов, включая Вологду, Смоленск и Тверь. Об этом сообщает портал REGIONS.