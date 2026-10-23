Подмосковье стало лидером по бронированию жилья на Новый год

REGIONS: в Московской области аренда в сутки составит ₽29 тыс. на Новый год

Общество

До новогодних каникул остается более двух месяцев, однако россияне уже активно бронируют жилье на период с 31 декабря по 10 января. Согласно аналитике сервиса «Авито Путешествия», лидером по спросу на загородную недвижимость стала Московская область, где средняя стоимость суточной аренды дома составляет ₽29 тыс., а квартиры — ₽6,8 тыс. Заметным трендом сезона стал рост интереса к альтернативным направлениям для путешествий без толп туристов, включая Вологду, Смоленск и Тверь. Об этом сообщает портал REGIONS.

Ключевые тренды и аналитика цен на новогодние каникулы

  • Загородный сегмент (62% бронирований):
    • Средняя цена дома по РФ: ₽20,4 тыс. в сутки (+5% за год);
    • Бюджетные варианты: глэмпинги (₽12,7 тыс.) и дачи (₽13,2 тыс.);
    • Самые доступные регионы: Башкортостан (₽14 тыс.), Карелия (₽15,9 тыс.) и Карачаево-Черкесия (₽16 тыс.);
    • Лидеры по спросу: Московская и Ленинградская области, Карачаево-Черкесия, Челябинская и Кемеровская области.
  • Посуточная аренда квартир:
    • Средняя стоимость по РФ: ₽5,7 тыс. за ночь (цены за год не изменились);
    • Популярные города: Санкт-Петербург, Москва (₽7,3 тыс.), Казань, Сочи и Кисловодск (₽5,4 тыс.);
    • Лидеры роста популярности: Вологда (+119%), Байкальск (+88%), Смоленск (+78%), Тверь (+74%) и Губаха (+48%).
  • Мнение экспертов:
    • Коммерческий директор сервиса Владислава Сакина отметила тренд на поездки в менее людные исторические города и точки притяжения любителей горнолыжного отдыха (Байкальск, Губаха).

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