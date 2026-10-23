Помощь вместо денег: как малоимущим верующим исполнять церковную десятину
«Кулик»: в РПЦ разрешили малоимущим заменять церковную десятину добротой
Каждый верующий человек должен добровольно жертвовать часть своего дохода или ресурсов на нужды церкви и благотворительность, при этом правило касается в том числе и малоимущих граждан. Как разъяснил иеромонах Феодорит Сеньчуков, историческая традиция десятины восходит к Ветхому Завету и предполагает отдачу 10% от заработка. Однако в современных реалиях малообеспеченные люди могут заменить финансовые отчисления конкретными добрыми делами, волонтерством и личным участием в жизни прихода. Об этом сообщает ИА «Кулик».
Формат выполнения десятины для разных категорий верующих
- Историческая и духовно-правовая основа:
- Традиция уплаты 10% от дохода восходит к ветхозаветным установлениям;
- Все пожертвования в пользу церкви и на благотворительные цели носят исключительно добровольный характер.
- Разъяснения для малоимущих и верующих с небольшим доходом:
- В современных экономических реалиях размер пожертвований не фиксируется строго и зависит от индивидуальных возможностей и жизненных условий человека;
- Отсутствие денежных средств может компенсироваться полезными делами, благотворительной помощью и трудовым участием в жизни церковной общины.
- Спикер: иеромонах Феодорит Сеньчуков (комментарий опубликован ИА «Кулик»).