Помощь вместо денег: как малоимущим верующим исполнять церковную десятину

Каждый верующий человек должен добровольно жертвовать часть своего дохода или ресурсов на нужды церкви и благотворительность, при этом правило касается в том числе и малоимущих граждан. Как разъяснил иеромонах Феодорит Сеньчуков, историческая традиция десятины восходит к Ветхому Завету и предполагает отдачу 10% от заработка. Однако в современных реалиях малообеспеченные люди могут заменить финансовые отчисления конкретными добрыми делами, волонтерством и личным участием в жизни прихода. Об этом сообщает ИА «Кулик».