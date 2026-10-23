ЦСКА — «Спартак»: кто лучше подготовился к дерби

В 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет столичное дерби ЦСКА — «Спартак». Это противостояние — всегда нечто большее, чем просто битва за три очка. Но прямо сейчас очки важны и тем, и другим: обе команды идут в плотной лидирующей группе, их разделяет всего один балл. Портал «Подмосковье сегодня» разбирает, с чем команды подходят к принципиальному поединку.

Последние матчи

Команды подходят к дерби в разном настроении. В 11-м туре ЦСКА стал последней командой в РПЛ, закрывшей «ноль» в графе «поражения». Армейцы уступили московскому «Динамо» — 1:3. Впрочем, итоговый счет не вполне по игре. Обе команды показали веселый, хоть и несколько хаотичный футбол. Моменты возникали у обоих ворот, а до последних минут держался ничейный счет.

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

Эксперты отмечали, что 10-матчевая беспроигрышная серия армейцев была обусловлена не только достойной игрой команды Дмитрия Игдисамова, но и сравнительно легким календарем, и отчасти везением.

«Спартак» уничтожил на своем поле «Рубин» — 4:0. При этом красно-белые практически не выпускали соперника на свою половину (особенно в первом тайме), а реализовали далеко не все свои шансы.

То, что команды столь по-разному сыграли перед дерби, конечно, еще ни о чем не говорит. Например, считается, что крупная победа перед важным матчем может расслабить команду, а поражение, напротив, заставляет провести работу над ошибками.

Кого Игдисамов поставит в нападение и в ворота

У ЦСКА травмированы Дмитрий Баринов, Милан Гайич и Мойзес. Но эти футболисты уже давно недоступны для игры, и Игдисамов привык обходиться без них. Потеря непосредственно перед дерби — нападающий Лусиано Гонду, схвативший четвертую желтую карточку.

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

Кажется, что очевидная замена по позиции, это Тамерлан Мусаев. Однако в 10 матчах РПЛ у него, несмотря на всю старательность, нет ни одного результативного действия, а в игре с «Динамо» он остался в запасе. Тогда аргентинца подменил 19-летний Максим Воронов, сыгравший свои первые 20 минут в чемпионате.

Другая дилемма для тренера ЦСКА — выбор голкипера. В матче с «Динамо» Владислав Тороп допустил грубейшую ошибку (хотя потом пару раз по-настоящему выручил), и болельщики требуют дать шанс купленному у «Балтики» Максиму Бориско.

Игдисамов перед матчем заявил, что потеря Лусиано Гонду — это не проблема, а вот на вопрос о выборе вратаря отвечать отказался.

Сколько времени получит Даку

Фото: [ ФК «Спартак» ]

Хуан Карлос Карседо в отличие от армейского коллеги располагает гораздо более широкой обоймой игроков. Поэтому предсказать состав «Спартака» очень сложно, особенно с учетом того, что испанский специалист именно в важнейших матчах любит удивить соперника неожиданным, на первый взгляд, выбором. Причем изменения могут коснуться практически любой линии. Незыблемыми кажутся позиции в стартовом составе только для Наиля Умярова, Эсекьеля Барко, Пабло Солари и Маркиньоса.

Карседо тоже придется поломать голову над выбором нападающего. Правда, по другим причинам, чем у Игдисамова. В распоряжении тренера «Спартака» два классных форварда, находящихся в отличной форме. Манфред Угальде очень хорош осенью, но и игнорировать Мирлинда Даку тоже неправильно. Албанец положил два дубля в двух матчах подряд. В игре с «Рубином» он заменил Угальде и хладнокровно приговорил свою бывшую команду к разгрому.

Игдисамов и Карседо уже играли друг против друга

Дмитрий Игдисамов и Хуан Карлос Карседо уже успели пересечься в очном поединке. Произошло это в финале Пути регионов Кубка России. За день до матча ЦСКА уволил Фабио Челестини, при котором игра армейцев весной совсем развалилась. Игдисамова сразу бросили в пекло дерби.

Молодой тренер достойно выдержал испытание, хотя «Спартак» и добыл победу с минимальным счетом. На 10-й минуте Руслан Литвинов пальнул под перекладину, и красно-белые победный результат сохранили.

Фото: [ ФК «Спартак» ]

После такого боевого крещения не известный широкой публике Игдисамов успешно доработал с ЦСКА до конца сезона, а летом получил полноценное назначение.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 25 октября на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Еще в среду, 21 октября, пресс-служба армейцев сообщила, что все билеты на матч проданы.