План «Ковер» и закрытый аэропорт: в Пермском крае отражают атаку БПЛА

В Пермском крае силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает пресс-служба Министерства территориальной безопасности региона, на местах падения возможна работа экстренных служб, жителей просят соблюдать меры предосторожности и не приближаться к обломкам БПЛА. Ранее, 23 октября, на территории края был объявлен режим беспилотной опасности. Для обеспечения безопасности полетов Росавиация временно ограничила прием и отправку воздушных судов в международном аэропорту Перми, а в Березниках и двух прилегающих районах введен план «Ковер». Об этом передает телеканал Россия 24.