План «Ковер» и закрытый аэропорт: в Пермском крае отражают атаку БПЛА

Россия 24: отразить атаку украинских дронов в Пермском крае пытаются ПВО

Общество

В Пермском крае силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает пресс-служба Министерства территориальной безопасности региона, на местах падения возможна работа экстренных служб, жителей просят соблюдать меры предосторожности и не приближаться к обломкам БПЛА. Ранее, 23 октября, на территории края был объявлен режим беспилотной опасности. Для обеспечения безопасности полетов Росавиация временно ограничила прием и отправку воздушных судов в международном аэропорту Перми, а в Березниках и двух прилегающих районах введен план «Ковер». Об этом передает телеканал Россия 24.

Детали отражения атаки и введенные ограничения

  • Ход операции и рекомендации властей:
    • Силы ПВО ведут работу по уничтожению воздушных целей над территорией региона;
    • Оперативные службы находятся в состоянии повышенной готовности;
    • Инструкция для граждан: строго запрещено приближаться к фрагментам сбитых дронов и проводить их фото- и видеосъемку.
  • Ограничения в транспортной и воздушной сфере:
    • Аэропорт Перми (Большое Савино): временная приостановка взлетно-посадочных операций Росавиацией;
    • План «Ковер»: задействован в районе Березников и двух соседних населенных пунктов;
    • В регионе официально объявлен режим беспилотной опасности.

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