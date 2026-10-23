Дубль Панарина помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Айлендерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» на своей площадке одолели в овертайме «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:2.

Первые две шайбы записал на свой счет российский форвард «Королей» Артемий Панарин, поразивший ворота, которые защищал его соотечественник Семен Варламов. Он забросил пятую и шестую шайбы в сезоне. 34-летний нападающий был признан первой звездой матча.

«Островитяне» сумели сравнять счет, но в овертайме точный бросок защитника Брандта Кларка принес победу хозяевам.

Артемий Панарин перешел в «Лос-Анджелес» из «Нью-Йорк Рейнджерс» по ходу прошлого сезона. Нападающий подписал двухлетний контракт с кэпхитом $11 млн.

Ранее в НХЛ обсуждали атмосферу в матче «Оттава Сенаторз» — «Флорида Пантерз», где канадские болельщики весь матч хейтили своего экс-капитана Брэди Ткачака, летом перешедшего во «Флориду».