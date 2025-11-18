«Чёрная метка» для карт. В Госдуме предложили ввести цветовую маркировку подозрительных счетов

Как сообщил председатель профильного комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, одним из ключевых предложений является введение для кредитных организаций обязанности по маркировке счетов, вызывающих подозрения в противоправной деятельности.

Парламентарий отметил, что ведется проработка различных механизмов, которые позволят банкам оперативнее реагировать на инциденты. По его словам, система должна предусматривать подачу специального сигнала о потенциально скомпрометированном счете. На основании этого сигнала финансовые учреждения будут обязаны ввести внутреннюю пометку о повышенном риске, указывающую на возможность использования карты злоумышленниками.

Ранее сообщалось о том, что цифровые профили россиян в банке защитят от мошенников.