Саммит БРИКС в ЮАР открыл хорошие предпосылки для создания новой валютной системы, считают эксперты China Daily.

«Поскольку БРИКС приглашает новые страны вступить в объединение, улучшаются перспективы как в плане финансовых возможностей, так и ускоренной дедолларизации», – говорится в публикации.

Отмечается, что американский доллар стал оружием, которое США применяют против других стран.

БРИКС, напротив, делает ставку на сотрудничество и укрепление финансовой самостоятельности, уходя от диктата доллара.