Данные россиян и вред на фоне СВО: крупнейший оператор авиабилетов попал в скандал из-за коррупции

Генпрокуратура России направила в суд беспрецедентный иск об обращении в доход государства активов группы компаний «Сирена», оператора крупнейшей в стране системы бронирования авиабилетов «Леонардо». Основанием, как стало известно «Коммерсанту» , стали выводы надзора о том, что бизнес-империя создана на коррупционных доходах и похищенной госсобственности бывшего чиновника, а ныне депутата Госдумы Рифата Шайхутдинова.

В материалах, которые рассмотрит Никулинский райсуд Москвы, говорится, что еще в конце 1990-х Шайхутдинов вместе с организованной группой разработал план по захвату активов ГУП «Главное агентство воздушных сообщений» (ГАВС ГА). Это госпредприятие, находившееся тогда в тяжелом финансовом положении, было правопреемником советских структур и осуществляло ключевые функции по продаже билетов и регистрации пассажиров. Используя коррупционные связи, Шайхутдинов был назначен его гендиректором и, по версии следствия, в период с 1999 по 2003 год без согласия государства вывел функционал и имущественный фонд предприятия в подконтрольные ему коммерческие структуры. В результате госпредприятие обанкротилось, а на его основе начала формироваться частная группа «Сирена».

Став депутатом в 2003 году, Шайхутдинов, по мнению Генпрокуратуры, должен был прекратить предпринимательскую деятельность. Однако проверка показала, что он вместе с партнерами продолжал нелегально владеть и управлять холдингом. Для создания видимости соблюдения закона бизнес был «фиктивно переоформлен» на доверенных лиц, включая родственников партнеров. При этом, как утверждают прокуроры, депутат использовал свое политическое влияние для лоббирования интересов «Сирены» и обеспечения ей преференций.

По данным надзора, за счет введенных «заведомо незаконных сборов» при оформлении авиабилетов только с 2020 по 2024 год было нелегально получено более 13,8 млрд рублей. Эти средства, как считает Генпрокуратура, были вложены в масштабные активы, включая сеть отелей «Вало» в Санкт-Петербурге стоимостью 16,8 млрд рублей, а также многочисленные объекты элитной недвижимости, оформленные на родственников фигурантов.

Отдельным обвинением звучит утверждение, что действия ответчиков нанесли ущерб безопасности страны. После начала СВО критически значимое программное обеспечение и базы данных, по версии иска, были переданы компаниям в недружественных юрисдикциях, что якобы позволило спецслужбам Украины завладеть персональными данными россиян и парализовать работу авиакомпаний.

Генпрокуратура требует обратить в доход государства доли ответчиков во всех юридических лицах группы «Сирена», а также приобретенную на эти средства недвижимость. Представители некоторых ответчиков уже заявили о намерении оспорить претензии в суде. В «Ростехе», комментируя ситуацию, заверили, что не ожидают сбоев в работе системы бронирования. Судебный процесс, который может кардинально изменить ландшафт российского авиационного рынка, должен начаться 18 февраля.

