В Московской области подвели промежуточные итоги эксперимента по внедрению электронных учебников

20 мая в образовательном центре «Полет» города Красногорска прошла стратегическая сессия «От буквы к цифре», где обсудили промежуточные результаты эксперимента по внедрению электронных учебников в образовательный процесс Подмосковья. В мероприятии участвовали представители муниципалитетов региона, участники проекта и эксперты в сфере образования. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Инициатива появилась как ответ на вызовы, с которыми сегодня сталкивается школьное образование. Традиционный подход нередко создает избыточную физическую нагрузку на учеников: из‐за веса учебников портфель школьника может достигать 5–7 кг. К тому же циклы обновления бумажных пособий составляют 5–7 лет — за это время часть информации успевает устареть, особенно в дисциплинах, развивающихся ускоренными темпами. Еще одна проблема — низкий уровень интерактивности на уроках, не превышающий 10%, что снижает вовлеченность школьников и ограничивает возможности практического освоения материала.

Цель эксперимента — не просто оцифровать учебные пособия, а добиться реального роста предметных результатов у 10-классников за счет интеграции электронных ресурсов в единую цифровую образовательную среду. Такой подход должен сделать обучение более гибким, персонализированным и отвечающим запросам современного мира.

На данный момент проект охватывает 7 муниципальных округов, 12 общеобразовательных организаций, 14 классов — в общей сложности в эксперименте участвуют 1140 учащихся и 45 педагогов. Обучение ведется по 13 учебным предметам.

Первые итоги эксперимента подтверждают его пользу для всех участников образовательного процесса. Ученики получают мгновенную проверку заданий и работают в едином цифровом формате. Родители могут в режиме реального времени отслеживать успеваемость ребенка, быть в курсе домашних заданий и видеть прогресс в освоении предметов. Учителя, в свою очередь, экономят время на подготовке материалов, используют инструменты дифференцированного обучения и внедряют современные решения, к примеру, интерактивные панели и ИИ‐ассистенты.

