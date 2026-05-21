Трое в стационаре: как медики справились с последствиями аномальной жары в Нижнем Новгороде

Аномальная жара в Нижнем Новгороде привела к тому, что девять местных жителей обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил главный редактор медицинского издания «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале, сообщил newsnn.ru.

По информации Никонова, трое пострадавших были доставлены в стационары, остальным шестерым помощь оказали на месте. Спикер провел параллель с событиями июля 2025 года. Он напомнил, что в середине прошлого лета от перегрева пострадали шесть жителей региона, а жертвами аномальной жары тогда стали несколько человек.

Главред, ссылаясь на данные синоптиков, предупредил, что жара в Нижнем Новгороде долго не продержится. В конце мая ожидается резкое похолодание. Столбики термометров, по прогнозам, могут опуститься до отметки +10 градусов.

По мнению эксперта, такие перепады температур, когда после зноя наступает почти осенняя прохлада, могут стать дополнительным испытанием для организма. Медики советуют нижегородцам внимательнее отнестись к своему здоровью в ближайшие дни.

«Еще без отопления замерзнуть успеете», — добавил он.

Ранее сообщалось, что школьников могут отправить на каникулы досрочно из-за смертельной жары в классах.