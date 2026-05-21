Коровы могут быть куда умнее, чем принято думать, пишет Popular Science. Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показало: домашние коровы способны различать человеческие лица и сопоставлять знакомый голос с лицом человека.

Ученые изучили поведение 32 коров голштинской породы, одной из самых распространенных для молочной продукции. Животным показывали видео со знакомыми и незнакомыми мужскими лицами — сначала без звука. Оказалось, что коровы дольше смотрели на незнакомцев, что говорит о способности отличать новое лицо от уже известного.

Затем исследователи включали видео со знакомыми и незнакомыми людьми вместе с голосом одного из них. Мужчины произносили одну и ту же фразу, а ученые следили, как долго коровы смотрят на экран и меняется ли их сердечный ритм.

Коровы дольше задерживали внимание на видео, когда голос совпадал с лицом знакомого человека. Это означает, что они способны связывать разные сигналы — зрение и слух — и узнавать конкретного человека не только по внешности, но и по голосу.

Исследователи отмечают: запись на экране не заменяет живого общения, поэтому нужны дополнительные работы. Но результат уже важен для понимания поведения и благополучия животных. Если коровы различают людей, то отношение конкретного работника фермы к ним может сказываться на настроении, а следовательно, и на качестве продукта.