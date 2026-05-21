ПСЖ не планирует расставаться с Сафоновым даже при трансфере другого вратаря

Руководство ПСЖ намерено сохранить в команде российского голкипера Матвея Сафонова даже в случае перехода португальца Диогу Кошты из «Порту», сообщает портал Yahoo Sports.

Стало известно, что ПСЖ готов заплатить за португальского голкипера €60 млн. Именно такие отступные прописаны в контракте Диогу Кошты, и «Порту» не собирается идти на уступки.

В случае успеха сделки, которую парижане хотят закрыть до начала чемпионата мира, Сафонов останется в команде, а его конкурент Люк Шевалье покинет клуб — будет продан или отдан в аренду.

В ПСЖ довольны профессиональным отношением россиянина к своему делу. Будучи в начале сезона запасным, Сафонов не высказывал неудовольствия и прилежно работал. Затем россиянин вытеснил Шевалье из состава и провел за ПСЖ 26 матчей во всех турнирах.

ПСЖ во второй раз подряд сыграет в финале Лиги чемпионов. 30 мая в Будапеште клуб Сафонова встретится с «Арсеналом».