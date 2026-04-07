День Евразийского экономического союза проведут в России в мае

День Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в регионах России 29 мая. Его цель — повысить узнаваемость евразийской экономической интеграции.

В прошлом году День Евразийского экономического союза проходил в столице. В 2026-м его планируется провести в субъектах РФ, в том числе в Московской области.

В рамках Дня Евразийского экономического союза для жителей были подготовлены различные тематические материалы. Они были доступны в общественном транспорте, на медиаэкранах и информационных стендах.