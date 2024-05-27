Депутат Федоров считает, что иноагенты пытаются подорвать российскую промышленность

Золотодобывающая компания Nordgold объявила беспочвенными обвинения в свой адрес и заявила о клевете после обращения жителей Якутии с открытым письмом к президенту из-за ее рудников. Ее представители также отметили, что недостоверные сведения «распространяются в медиаполе в том числе с использованием иностранных агентов и ресурсов, признанных экстремистскими и запрещенными» в нашей стране. По словам депутата нижней палаты парламента Евгения Федорова, иноагенты на самом деле могут заниматься подрывной деятельностью для того, чтобы помешать нормальной работе отечественных промышленных предприятий. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что иноагенты могут гадить даже с использованием экологической повестки, то есть в ход идет почти все.

По мнению парламентария, при этом компетентным органам будет нетрудно проверить информацию, которая якобы порочит золотодобывающую компанию. Право обратившегося на изучение проблемной ситуации в экологии есть, и государство этим в любом случае займется.