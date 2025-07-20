Депутат ГД Аксаков: ключевая ставка может снизиться до 15% до конца года

По мнению Анатолия Аксакова, председателя комитета Государственной думы по финансовому рынку, ключевая ставка в России до конца текущего года может опуститься до уровня в 15%. Своим мнением он поделился в беседе с ТАСС .

Депутат также подчеркнул, что, по его мнению, для российской экономики наиболее благоприятной будет ставка на уровне 7%. Он предположил, что этот показатель может быть достигнут к 2026 году.

«В этом году разные варианты, но сейчас пока предполагаю, что до 15% к концу года ключевая ставка снизится», — добавил Аксаков.

Ранее сообщалось, что Центробанк готовится к снижению ключевой ставки 25 июля. По прогнозам экономиста Игоря Балынина, регулятор рассматривает четыре возможных сценария. Наиболее вероятным (с вероятностью 55%) является снижение ставки до 19%