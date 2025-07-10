Озвучены четыре сценария ближайшего решения ЦБ по ключевой ставке

Центробанк готовится к снижению ключевой ставки 25 июля. По прогнозам экономиста Игоря Балынина, регулятор рассматривает четыре возможных сценария. Наиболее вероятным (с вероятностью 55%) является снижение ставки до 19%, пишет « Газета.ru ».

Второй по вероятности сценарий (25%) предполагает нестандартное снижение на 1,5 процентных пункта, до уровня 18,5%. Вероятность более существенного снижения до 18% (на 2 пункта) оценивается в 15%. При этом эксперт полностью исключает возможность повышения ставки и считает минимальным (всего 5%) шанс сохранения текущего уровня в 20%.

Балынин также прогнозирует дальнейшее снижение ключевой ставки в течение 2025 года. По его оценкам, к 2026 году показатель может опуститься до 16%.

Ранее сообщалось, что птицефабрики избавляются от несушек из-за низких цен на яйца.