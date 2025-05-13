Депутат Гусев предложил добавить в дизайн сторублевой купюры воссоединенные регионы

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по контролю Дмитрий Гусев, представляющий партию «Справедливая Россия — За правду», обратился к председателю Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с инициативой о модернизации дизайна банкноты номиналом 100 руб. В обращении было предложено учесть в дизайне банкноты регионы, которые недавно присоединились к Российской Федерации. Копия обращения была предоставлена РИА Новости.

Он подчеркнул, что на реверсе банкноты номиналом 100 руб. образца 2022 года нет изображения территорий, которые недавно были присоединены к России: республик Донбасса и Новороссии (Запорожской и Херсонской областей).

Гусев обратил внимание на то, что объединение произошло 30 сентября, а банкнота была введена в обращение 30 июня 2022 года. В связи с этим изменения в территориальном устройстве не могли быть оперативно учтены в дизайне банкноты.

«Обновленная карта на купюре важна для жителей новых регионов, военных и всех россиян. Конечно, у ЦБ много первостепенных задач, таких как контроль инфляции и регулирование экономики. Поэтому мы предлагаем старый дизайн доработать. Это позволит обновить денежные знаки без лишних затрат», — сказал Гусев в беседе с агентством.

В своем обращении в Центробанк депутат Государственной думы выступил с инициативой о поэтапной замене денежных знаков по мере их естественного старения.