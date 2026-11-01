Мадагаскар оценил результаты саммита «Россия — Африка»

Президент Мадагаскара: саммит «Россия — Африка» стал по-настоящему плодотворным

Политика

Президент Мадагаскара на переходный период Микаэль Рандрианирина назвал саммит «Россия — Африка», прошедший в Москве 28–29 октября, исключительно плодотворным, сообщает ТАСС.

В интервью малагасийскому национальному телевидению он подчеркнул, что встреча заметно отличалась от типичных форумов, где все ограничивается дискуссиями: в этот раз удалось добиться реальных результатов.

Все министры малагасийской делегации подписали соглашения о сотрудничестве в профильных сферах — в том числе в здравоохранении, сельском хозяйстве, энергетике, добыче полезных ископаемых и высшем образовании. Среди конкретных итогов — признание Россией дипломов медицинских вузов Мадагаскара, увеличение числа стипендий для малагасийских студентов в российских вузах, а также передача двух мобильных медицинских лабораторий, которые делегация привезла с собой на родину.

Кроме того, в ближайшее время при содействии России на Мадагаскаре создадут центры подготовки специалистов в сфере сельского хозяйства. Также стороны достигли договоренностей об укреплении сотрудничества в области обороны и безопасности.

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